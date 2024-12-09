ساويرس: غير متفائل للأوضاع بالمنطقة.. المستثمر لا يدخل في منطقة مضطربة

كتبت- منال المصري:

تصوير- نادر نبيل:

قال نجيب ساويرس رجل الأعمال، أنه غير متفائل بالأوضاع القائمة بالمنطقة بعد تسارع التوترات الجيوسياسية بسوريا والسودان.

وأوضح خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي السادس الذي تنظمه جريدة «حابي» تحت عنوان «الإصلاح المرن.. عبور هادئ للتحديات الاقتصادية»، أنه لديه تجربة استثمار في سوريا موضحا أن ازمة المنطقة في التيارات المتطرفة وحكم الديكتاتور.



وأضاف ساويرس أن السودان تعاني حاليا من الانقسام وتوتر الأوضاع في سوريا لكن العراق حاليا مستقرة ويوجد بها فرص واعدة للاستثمار.



وأكد أنه لايوجد مستثمر يدخل في منطقة غير مستقرة.