لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ساويرس: غير متفائل للأوضاع بالمنطقة.. المستثمر لا يدخل في منطقة مضطربة

12:55 م الإثنين 09 ديسمبر 2024

نجيب ساويرس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منال المصري:

تصوير- نادر نبيل:

قال نجيب ساويرس رجل الأعمال، أنه غير متفائل بالأوضاع القائمة بالمنطقة بعد تسارع التوترات الجيوسياسية بسوريا والسودان.

وأوضح خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي السادس الذي تنظمه جريدة «حابي» تحت عنوان «الإصلاح المرن.. عبور هادئ للتحديات الاقتصادية»، أنه لديه تجربة استثمار في سوريا موضحا أن ازمة المنطقة في التيارات المتطرفة وحكم الديكتاتور.


وأضاف ساويرس أن السودان تعاني حاليا من الانقسام وتوتر الأوضاع في سوريا لكن العراق حاليا مستقرة ويوجد بها فرص واعدة للاستثمار.


وأكد أنه لايوجد مستثمر يدخل في منطقة غير مستقرة.

نجيب ساويرس المستثمر سوريا السودان المؤتمر الاقتصادي جريدة حابي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

قفزة جديدة.. الدولار يقترب من مستوى 51 جنيها بالبنوك لأول مرة
برودة شديدة.. الأرصاد تحذر من ظواهر بالطقس خلال الساعات المقبلة
نص مشروع قانون الملاك لتعديل الإيجار القديم.. إخلاء الشقق بعد 3 سنوات