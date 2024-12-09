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قفزة جديدة.. الدولار يقترب من مستوى 51 جنيها بالبنوك لأول مرة

12:35 م الإثنين 09 ديسمبر 2024

سعر الدولار

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كتبت- آية محمد:

واصل سعر صرف الدولار ارتفاعه خلال تعاملات اليوم حيث يقترب من مستوى 51 جنيها في البنوك لأول مرة في تاريخه، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 9 بنوك اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.65 جنيه للشراء، و 50.75 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.65 جنيه للشراء ، و50.75 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.66 جنيه للشراء ، و50.76 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.66 جنيه للشراء ، و50.76 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا للشراء والبيع..

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.7 جنيه للشراء ، و50.79 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.65 جنيه للشراء، 50.75 للبيع، بزيادة 15 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.6 للشراء، و 50.70 للبيع.

بنك كريدي اجريكول: 50.69 للشراء، و50.79 للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك الاسكندرية: 50.67 للشراء، و50.77 للبيع، بزيادة 15 قرشًا للشراء والبيع.

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