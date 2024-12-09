وزيرة التخطيط والتعاون: القطاع الخاص حصل على 12 مليار دولار من شركاء التنمية في آخر 4 سنوات

كتبت- منال المصري:

تصوير: نادر نبيل:

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن القطاع الخاص حصل خلال آخر 4 سنوات على نحو 12 مليار دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية.

وأضافت خلال كلمتها في مؤتمر السنوي السادس لجريدة "حابي" اليوم،أن الوزارة تعمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية عبر أكثر من آلية.

وأوضحت الوزيرة أنه من ضمن هذه الآليات لزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات تنفيذ إصلاحات هيكلية تحت 3 بنود منها جزءً مالي لتحقيق الصمود الاقتصادي وزيادة التنافسية والتحول للتمويل الأخضر.

وأضافت أن الوزارة تعمل أيضا على إتاحة التمويل الدولي للقطاع الخاص لكافة القطاعات المختلفة من شركاء التنمية وبأسعار فائدة ميسرة.

وأكدت الوزيرة أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تستهدف أن تكون ريادة الأعمال مركز إقليمي الدول الأفريقية لشركات ريادة الأعمال.