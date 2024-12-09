ارتفاع أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه اليوم الاثنين

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار 5 عملات عربية الأوسع انتشارًا في التعاملات بين المصريين خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بتعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.



أسعار العملات العربية خلال التعاملات اليوم



سعر الدينار الكويتى: 161.57 جنيه للشراء بتراجع 17 قرشًا، و 162.69 جنيه للبيع، بتراجع 24 قرشًا.

سعر الريال السعودي: 13.32 جنيه للشراء، و 13.38 جنيها للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.64 جنيه للشراء، و 13.68 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 131.70 جنيه للشراء، و 133.38 جنيه للبيع، بزيادة 63 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 12.73 جنيه للشراء بزيادة 6 قروش ، و 13.79 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش.

سعر الدينار الأردنى: 70.24 جنيه للشراء بزيادة 34 قرشًا، و 70.66 جنيه للبيع.