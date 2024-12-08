مصر تسدد مدفوعات دين متوقعة بنحو 86.1 مليار دولار خلال 6 سنوات مقبلة (رسم تفاعلي)

كتبت- منال المصري:

أظهر تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، أن مصر ستسدد مدفوعات دين متوقعة- قسط وفوائد دين- بنحو 86.1 مليار دولار خلال 6 سنوات مقبلة من 2025 إلى 2030.



وبحسب التقرير الصادر على موقع البنك المركزي، أن مصر سددت 32.9 مليار دولار أقساط قروض وفوائد دين خلال العام المالي الماضي 2023-2024 مقارنة بنحو 25.4 مليار دولار في العام المالي الماضي 2022-2023.



كان إجمالي الدين الخارجي لمصر سجل تراجعا بنحو 15.149 مليار دولار بنسبة 9.9% خلال النصف الأول من العام الجاري- يناير إلى يونيو- مقارنة بنهاية ديسمبر الماضي مسجلا أكبر تراجع في تاريخ المديونية الخارجية.



وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، تراجع إجمالي الدين الخارجي إلى نحو 152.885 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي مقارنة بنحو 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي..



وجاء هذا التراجع بعد إجراء مصر إصلاحات اقتصادية في مارس الماضي وتوقيع أكبر صفقة استثمارية بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مدينة رأس الحكمة.



ويقدم مصراوي مدفوعات الدين المتوقعة على مصر خلال 6 سنوات مقبلة من 2025 إلى 2030 في "الرسم التفاعلي" التالي: