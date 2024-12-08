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وصل إلى 53.44 جنيه.. زيادة جديدة في سعر اليورو بنهاية تعاملات البنوك اليوم

05:05 م الأحد 08 ديسمبر 2024

سعر صرف اليورو

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كتبت- آية محمد:

زاد سعر صرف اليورو مقابل الجنيه بنحو 55 قرشا بنهاية تعاملات اليوم الأحد في 5 بنوك مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار سعر الصرف المنشورة على مواقع البنوك الخمسة.

قاد تحرك سعر الدولار كافة أسعار العملات الأجنبية والعربية للارتفاع لتسجل مستوى قياسي بداية من الخميس الماضي قبل أن تواصل الارتفاع اليوم مع عودة البنوك للعمل بعد العطلة الرسمية الجمعة والسبت.

وتتأثر أسعار الصرف للعملات الأجنبية في مصر بسعر الدولار باعتباره العملة الأكثر استخداما في المعاملات الاستيرادية والأكثر مكون لاحتياطي النقد الأجنبي المصري.

سعر اليورو بنهاية التعاملات في أكبر 5 بنوك

البنك الأهلي المصري: 52.89 جنيه للشراء بزيادة 42 قرشًا، و53.43 جنيه للبيع، بزيادة 45 قرشًا.

بنك مصر: 52.89 جنيه للشراء بزيادة 42 قرشًا، و53.43 جنيه للبيع، بزيادة 46 قرشًأ.

بنك القاهرة: 52.9 جنيه للشراء بزيادة 42 قرشًا، و53.44 جنيه للبيع، بزيادة 46 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 52.9 جنيه للشراء بزيادة 40 قرشًا، و53.44 جنيه للبيع، بزيادة 53 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 52.89جنيه للشراء بزيادة 42 قرشًا، و53.44 جنيه للبيع، بزيادة 55 قرشًا.

سعر اليورو سعر الدولار البنك الأهلي المصري بنك مصر
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