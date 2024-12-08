قفزة تاريخية.. سعر الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي بنهاية التعاملات اليوم

كتبت- آية محمد:

قفز متوسط سعر 3 عملات عربية الأوسع انتشارا بين المصريين العاملين بالخارج إلى مستوى تاريخي جديد بنهاية تعاملات البنوك اليوم الأحد مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك المركزي.

وجاء ذلك الارتفاع للعملات العربية تأثرا بقفزة سعر الدولار باعتباره العملة الأكثر استخداما في المعاملات الاستيرادية بمصر والأكثر مكون في احتياطي النقد الأجنبي المصري حيث ارتفع الدولار إلى 50.3 جنيه لكل دولار مسجلا رقما تاريخيا جديدا بنهاية تعاملات اليوم.

متوسط أسعار صرف العملات العربية الأوسع انتشارا بنهاية تعاملات البنوك اليوم

الريال السعودي: 13.36 جنيه للشراء، و13.39 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشًا للشراء والبيع.

الدرهم الإماراتي: 13.66 جنيه للشراء بزيادة 6 قروش، و13.7 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش.

الدينار الكويتي: 163.31 جنيه للشراء بزيادة 86 قرشًا، و163.81 جنيه للبيع، بزيادة 98 قرشًا.