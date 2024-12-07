رسوم انستاباي.. تفاصيل كاملة عن إطلاق خدمة تحويل الأموال من الخارج

كتبت- منال المصري:

أتاح البنك المركزي بشكل رسمي خدمة تحويل الأموال عبر "إنستاباي" للمصريين بالخارج بحيث يتم استقبال الحوالات الواردة من أي عملة أجنبية وتحويلها للجنيه في حساباتهم لحظيا.

وقال المركزي في بيان لها الخميس، إن خدمة استقبال التحويلات الخارجية إلكترونيًا تتيح للعملاء تحويل الأموال من الخارج إلى داخل مصر على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

وذلك يأتي بعد انتهاء المركزي من الإطلاق التجريبي للتأكد من جودة الخدمة، والتراخيص والموافقات اللازمة لعدد من البنوك المصرية لتمكينها من تفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية الواردة من الخارج وإضافتها لحظيًا لحسابات العملاء لدي كافة البنوك المصرية باستخدام شبكة المدفوعات اللحظية.

خطوات إتمام المعاملة

خدمة تحويل الأموال من الخارج بالعملة يتم تنفيذها من خلال طلب العميل من أحد البنوك المراسلة للبنوك المصرية بالدولة المقيم فيها إجراء تحويلات بالعملة الأجنبية وفق المبلغ الذي يحدده عبر خدمة "إنستاباي".

والخطوة التالية يتولى البنك المصري المستقبل للعمليه تحويل الحوالة الواردة من العملة الأجنبية إلى ما يعادل الجنيه المصري وفق سعر الصرف المعلن في نفس اليوم وإيداعها في حسابه في نفس اللحظة.

الرسوم المقررة

تخضع معاملة تحويل الأموال من الخارج عبر إنستاباي إلى بعض الرسوم يتم تحديدها وفق تعريفة الخدمات المصرفية بين البنك المراسل بالخارج مع البنك المصري.

يستطيع أي عميل مشترك في خدمة إنستاباي للتحويلات اللحظية تحويل الأموال من الخارج.

جذب تطبيق إنستاباي المرتبط بالشبكة القومية للتحويلات اللحظية نحو 11.5 مليون مستخدم منذ إطلاق الخدمة في مارس 2022 وحتى نهاية نوفمبر الماضي، وفق ما قاله إيهاب نصر وكيل مساعد محافظ البنك المركزي للمدفوعات الرقمية والعمليات المصرفية في وقت سابق خلال مؤتمر "بافكس".

وتوقع أن تصل إجمالي قيمة المعاملات عبر إنستاباي إلى نحو 2.7 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الجاري.

العملات المتاحة

في أي دولة بالعالم يستطيع المصريين بالخارج تنفيذ خدمة تحويل الأموال عبر إنستاباي من أحد البنوك الأجنبية المراسلة للبنوك الأجنبية بشرط لا يكون على هذه الدولة أي عقوبات دولية تحظر تبادل المعاملات المصرفية.

وتقوم البنوك في مصر بتحويل أي عملة واردة عبر إنستاباي مثل الدولارواليورو والجنيه الإستراليني والريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي وغير ذلك إلى ما يعادل سعر صرف الجنيه في حساب العميل.