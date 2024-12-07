قفزة الدولار تقود كافة العملات الأجنبية بالبنوك لمستوى قياسي.. تعرف على أسعارها

كتبت- منال المصري:

قفز سعر الدولار مقابل الجنيه إلى مستوى تاريخي خلال آخر تعاملات البنوك الخميس، ليقود كافة أسعار العملات الأجنبية إلى مستوى قياسي.

وتخطى سعر الدولار الـ 50 جنيها لكل دولار يوم الخميس بالبنوك لأول مرة تأثرا بزيادة الطلب على الدولار، وذلك وفق آلية سعر الصرف المرن التي يتبعها البنك المركزي.

في مارس الماضي أعلن البنك المركزي التزام مصر بسعر صرف مرن بهدف القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة وسد فجوة النقد الأجنبي واستئناف قرض صندوق النقد الدولي.

ووفقا لآلية سعر الصرف المرن يرتفع الدولار وينخفض مقابل الجنيه وفق آلية العرض الطلب فعند زيادة الضغط على الدولار ينخفض الجنيه والعكس.

وتستئناف البنوك غدا الأحد أول أيام العمل مع انتهاء العطلة الرسمية الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.

تعرف على متوسط أسعار العملات الأجنبيه بالبنوك

الدولار: 49.95 جنيه للشراء، و50.04 جنيه للبيع.

اليورو: 52.58 جنيه للشراء، و52.7 جنيه للبيع.

الجنيه الإستراليني: 63.51 جنيه للشراء، و63.67 جنيه للبيع.

فرنك سويسري: 56.48 جنيه لشراء، و56.64 للبيع.

الريال السعودي: 13.29 جنيه للشراء، و13.32 للبيع.

الدرهم الإماراتي: 13.6 جنيه للشراء، و13.63 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي: 162.45 جنيه للشراء، و162.83 جنيه للبيع.