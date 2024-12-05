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بعد قفزة الدولار.. اليورو يرتفع لأعلى مستوى بنهاية تعاملات البنوك اليوم

06:05 م الخميس 05 ديسمبر 2024

سعر صرف اليورو

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كتبت- منال المصري:

ارتفع متوسط سعر صرف اليورو مقابل الجنيه إلى أعلى مستوى له بنهاية تعاملات البنوك اليوم مسجلا 52.7 جنيه.

جاء ارتفاع سعر اليورو بعد أن سجل الدولار قفزة خلال تعاملات البنوك اليوم الخميس ليكسر حاجز 50 جنيها لأول مرة في تاريخه.

وتتأثر أسعار الصرف للعملات الأجنبية في مصر بسعر الدولار باعتباره العملة الأكثر استخداما في المعاملات الاستيرادية والأكثر مكون لاحتياطي النقد الأجنبي المصري.

سعر اليورو بنهاية التعاملات في أكبر 5 بنوك

البنك الأهلي المصري: 52.47 جنيه للشراء، و52.98 جنيه للبيع.

بنك مصر: 52.47 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 52.48 جنيه للشراء، و52.98 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 52.5 جنيه للشراء، و52.91 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 52.47 جنيه للشراء، و52.89 جنيه للبيع.

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