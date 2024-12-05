"بيتكوين" تتخطى الـ 100 ألف دولار لأول مرة في تاريخها

كتبت- منال المصري:

ارتفعت العملة الرقمية بيتكوين بنسبة 7.71% خلال تعاملات 24 ساعة لتسجل 103.107 ألف دولار حتى وقت كتابة التقرير، بحسب منصة "كوين ماركت كاب".

وسجل حجم التداول على عملة "بيتكوين" نحو 131 مليار دولار خلال آخر 24 ساعة، وفق البيانات على المنصة.

وبحسب منصة "كوين ماركت كاب"، ارتفعت القيمة السوقية للـ"بيتكوين" إلى أكثر من 2 تريليون دولار حتى منتصف التعاملات اليوم.

وخلال آخر شهر بدأت بيتكوين تحقق قفزات متتالية بعد فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية وتعهده بوجود بيئة تشريعية ومنظمة لها.

كان ترامب أكد تأييده للأصول المشفرة خلال حملته الانتخابية، متعهدا بجعل الولايات المتحدة "عاصمة العملات المشفرة على مستوى العالم" وتجميع مخزون وطني من عملات بيتكوين.