بنك ABC يمنح تسهيل ائتماني لشركة مصر للألومنيوم لتمويل احتياجاتها

كتبت- منال المصري:

أعلن بنك ABC منح تسهيل ائتماني لشركة مصر للألومنيوم لدعم نمو الشركة وتمكينها من تلبية احتياجاتها المختلفة هذا بالإضافة إلى تقديم كافة الخدمات المصرفية الأخرى، وفق بيان للبنك اليوم.

وتعد شركة مصر للألمونيوم واحدة من أكبر الشركات المصرية العاملة في مجال تصنيع الألمنيوم على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وقال محمود عبد العليم عجور رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة إن شركة مصر للألمونيوم تجمعها علاقة قوية ببنك ABC وهذه الخطوة الجديدة تأتي في إطار تعزيز التعاون القائم بين الشركة وبنك ABC وستدعم بدورها تطور أعمال الشركة ونموها في السوق المصري وتعزز الصناعة المحلية في قطاع يعد من أهم القطاعات الصناعية.

وقال أحمد خطاب رئيس المؤسسات المالية والشركات بنك ABC إن البنك عازم على الاستمرار في دعم المشروعات القومية والتي تتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي من خلال المشاركة في التمويلات المشتركة وتقديم الخدمات المصرفية المتميزة