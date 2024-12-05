تراجع في بنك القاهرة.. سعر الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم الخميس
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار في بنك القاهرة، ببداية تعاملات اليوم الخميس، بينما استقر في 9 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 49.76 جنيه للشراء، و49.86 جنيه للبيع.
بنك مصر: 49.76 جنيه للشراء ، و49.86 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 49.77 جنيه للشراء، و49.87 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 49.77 جنيه للشراء ، و49.87 جنيه للبيع.
بنك البركة: 49.76 جنيه للشراء، و49.86 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 49.8 جنيه للشراء، و49.9 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 49.79 جنيه للشراء ، و49.89 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 49.77 جنيه للشراء ، و49.87 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 49.8 جنيه للشراء، و49.9 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.81 جنيه للشراء ، و49.9 جنيه للبيع.
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