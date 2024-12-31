تعطيل العمل بكافة بنوك مصر غدا الأربعاء لهذا السبب

كتبت- منال المصري:

تغلق كافة البنوك العاملة بمصر أبواب فروعها غدا الأربعاء بمناسبة انتهاء السنة المالية 2024، على أن تستأنف العمل الخميس، وفق بيان صادر للبنك المركزي المصري.

وتعود البنوك لاستئناف العمل يوم الخميس في المواعيد الرسمية من 8 صباحا إلى 4 عصرا للموظفين ومن الساعة 8.30 صباحا إلى 3 عصرا للجمهور.

ويعمل في القطاع المصرفي 36 بنكا خاضعا تحت رقابة البنك المركزي بعد خروج الأهلي اليوناني بعدد نحو 5 آلاف فرع منتشرين على مستوى الجمهورية.

وباستثناء البنوك الخاضعة تحت رقابة البنك المركزي يفتح بنك ناصر الاجتماعي فروعه المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية غدا الاربعاء الموافق 1 يناير 2025، وذلك لتسهيل صرف المعاشات وبمناسبة أعياد الأخوة المسيحيين.

ويخضع بنك ناصر الاجتماعي تحت رقابة وزارة التضامن الاجتماعي وفق قانون نشأته.