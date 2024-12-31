في ختام 2024.. المركزي يسحب 639.15 مليار جنيه من فائض السيولة بالبنوك

كتبت- منال المصري:

سحب البنك المركزي المصري في عطاء اليوم الثلاثاء للوديعة الأسبوعية ذات العائد الثابت نحو 639.15 مليار جنيه من فائض السيولة المقدمة من البنوك، مع ختام عام 2024.

وبحسب بيانات منشورة على موقع المركزي المصري اليوم، تقدم 27 بنكا للشراء في الوديعة الأسبوعية اليوم بسعر فائدة 27.75% الذي يعد عائد محفز للبنوك لاستثمار فائض السيولة لديهم بدلا من أذون وسندات الخزانة.



ويستهدف "المركزي" من خلال هذه الآلية السيطرة على الضغوط التضخمية باعتبارها إحدى الأدوات المتاحة في يد السياسة النقدية لامتصاص السيولة، حيث تباطأ التضخم السنوي بمدن مصر إلى 25.5% في نوفمبر من 26.5% في أكتوبر لأول مرة منذ 3 أشهر، وفق بيان سابق من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.



وكثف المركزي من سحب السيولة المقدمة من البنوك بوديعة السوق المفتوح بعد أن سمح في أبريل الماضي بتعديل آلية القبول بالوديعة من نظام تخصيص نسبة من إجمالي لسيولة المقدمة إلى القبول الكلي للسيولة بهدف كبح جماح التضخم، وتعويض البنوك عن تراجع العائد على أذون الخزانة، وترشيد القروض الاستهلاكية المقدمة للعملاء.





