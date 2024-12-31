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انخفاض الدينار البحرينى.. أسعار العملات العربية بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

10:31 ص الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

أسعار العملات العربية

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار 3 عملات عربية الأوسع انتشارًا في التعاملات بين المصريين خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال التعاملات اليوم

سعر الدينار الكويتى: 164.07 جنيه للشراء بتراجع 3 قرشًا، و 165.24 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش.

سعر الريال السعودي: 13.49 جنيه للشراء ، و 13.55 جنيه للبيع، بتراجع قرشًا.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.81 جنيه للشراء ، و 13.85 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحرينى: 133.33 جنيه للشراء بتراجع قرشين، و 134.98 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.89 جنيه للشراء ، و 13.96 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردنى: 71.10 جنيه للشراء بتراجع قرشين، و 71.69 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا.

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أسعار العملات العربية سعر الدينار الكويتى سعر الريال السعودي
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