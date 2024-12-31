سعر الريال السعودي يتراجع أمام الجنيه اليوم الثلاثاء في 5 بنوك

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر صرف الريال السعودي في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء ، مقارنة بأسعار أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.49 جنيه للشراء ، و 13.55 جنيه للبيع، بتراجع قرشًا.

بنك مصر: 13.49 جنيه للشراء، و 13.55 جنيه للبيع، بتراجع قرشًا.

بنك الإسكندرية: 13.50 جنيه للشراء، و 13.55 جنيه للبيع،بتراجع قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.51 جنيه للشراء ، و 13.55 جنيه للبيع، بتراجع قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.49 جنيه للشراء بتراجع قرشًا ، و 13.55 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

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