العائد على أذون الخزانة يسجل أقل مستوى في 5 أشهر بعد تحول المستثمرين للآجال الأطول

كتبت- منال المصري:

هبط متوسط العائد على أذون الخزانة المحلية بمصر أجل 3 أشهر "91 يوما" إلى أقل مستوى له في 5 أشهر خلال عطاء الأحد بعد تحول المستثمرين للاستثمار في الأذون الأطول أجلا 9 أشهر (273) يوما، وفق بيانات منشورة على موقع المركزي اليوم.

وخفض البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية سعر العائد على أذون الخزانة 3 أشهر بنحو 2.5% إلى 28.72% من 31.22% بالعطاء السابق، وسط مبيعات سجلت نحو 25 مليار جنيه وفق المستهدف جمعه فيما تخطت طلبات شراء المستثمرين نحو 186.2 مليار جنيه بأكثر 6 أضعاف ما تم بيعه بسعر عائد وصل إلى نحو 32.5%.

وأذون الخزانة تعد من أحد أدوات الدين التي تلجأ لها وزارة المالية لجمع سيولة بشكل دوري أسبوعي لسد عجز الموزانة بسبب تجاوز حجم النفقات عن الإيرادات، وهي تشبه الأوراق الماليةعلى مستوى الاستثمار في الجنيه بسعر عائد آمن دون مخاطر.

رهان الفائدة

ومن ناحية أخرى كثف البنك المركزي لأول مرة منذ مارس الماضي من عملية بيع أذون الخزانة أجل 9 أشهر (273 يوما) مسجلة نحو 55 مليار جنيه بأكثر 83% عن المستهدف جمعه بنحو 30 مليار جنيه بعد أن تخطت طلبات شراء المستثمرين ضعف الذي تم بيعه مسجلة نحو 181.47 مليار جنيه بسعر عائد وصل إلى نحو 31.1%.

فيما تراجع متوسط سعر العائد على أذون الخزانة 9 أشهر بنحو 1.3% إلى 27.61% من نحو 28.93% بالعطاء السابق.

وفسر رئيس أحد البنوك الخاصة توجه المستثمرين إلى الاستثمار في أذون الخزانة 9 أشهر جاء مدفوعا بزيادة الرهانات على خفض المركزي للفائدة العام المقبل بما دفعها للاستثمار في الآجال الأطول.