بنك مصر: ضخ 20.2 مليار جنيه في "مشروعك" لتمويل المشروعات متناهية الصغر على مستوى المحافظات

كتبت- منال المصري:

قال بنك مصر إن إجمالي القروض المنفذة في برنامج مشروعك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية بلغ نحو 20.2 مليار جنيه منذ بدء البرنامج وحتى نوفمبر الماضي لتمويل المشروعات متناهية الصغر على مستوى محافظات الجمهورية من خلال الشباك الواحد بالوحدات المحلية.

وفي إطار تشجيع المشروعات الصغيرة، أوضح البنك في بيان له اليوم، أنه قام بتقديم منتج اكسبريس مشروعات صغيرة، وقد وصل عدد العملاء المستفيدين بهذا المنتج منذ اطلاقه في سبتمبر 2020 إلي 30,617 عميل بإجمالي تمويل 24.9 مليار جنيه حتي نوفمبر 2024.

كما قام بنك مصر باتاحة منتج "القرض اللحظى" للمشروعات متناهية الصغر، والذي يُمكّن العملاء من الحصول على التمويل في اليوم التالي بعد تقديم الطلب، و قد ساهم ذلك في وصول محفظة المشروعات المتناهية الصغر لـ5 مليار جنيه وذلك حتي نوفمبر 2024.

كما حرص البنك على دعم المشروعات من خلال إطلاق مراكز خدمات تطوير الأعمال؛ لتوفير الخدمات غير المالية والاستشارية لرواد الاعمال، مما يساعدهم على التأهل للحصول علي فرص التمويل المناسبة لمشروعاتهم وتحسين مهاراتهم التجارية، وتعزيز روح ريادة الأعمال، ويصل عدد المراكز حاليا ل 17 مركز موزعين بمحافظات مصر المختلفة.

وتقوم المراكز بتقديم العديد من الخدمات منها؛ فكرة مشروع جديد، التسجيل والترخيص، دراسة الجدوى، التشبيك مع الموردين والأسواق المستهدفة، التوعية والاستشارات، بناء القدرات والتدريب، وغيرها من الخدمات التي من شأنها دعم رواد الاعمال.

ومنذ 2019 وحتى 2024 تمكنا من تقديم إجمالي 135,355 خدمة غير مالية لـ 60,800 مستفيد، وقد مثلت رائدات الاعمال نحو 50% من قاعدة عملاء مراكز تطوير الاعمال بعدد 29,860 عميلة استفادت من 30,090 خدمة غير مالية.

هذا وينتهج بنك مصر استراتيجية للتحول الرقمي في القطاع المصرفي في مصر؛ بهدف توطين الخدمات التكنولوجية المتطورة، وذلك لتسهيل وتسريع وتبسيط عملياته، وتقديم المنتجات والخدمات الرقمية المبتكرة للتسهيل على العملاء وتحسين تجربتهم المصرفية وجذب شرائح جديدة من المتعاملين.

وقد وصلت شبكة فروع البنك لأكثر من 860 فرعاً ووحدة مصرفية بنهاية نوفمبر 2024، ليصبح بذلك بنك مصر صاحب أكبر شبكة فروع منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

هذا بالإضافة إلى تواجده إقليمياً وعالمياً؛ وذلك من خلال عدد 6 فروع في كلا من الإمارات العربية المتحدة وفرنسا، وبنوك تابعة في كلا من لبنان وألمانيا، بالإضافة الي مكاتب تمثيل في كلا من الصين (كوانزو)، وروسيا (موسكو)، وكوريا الجنوبية (سول)، وإيطاليا (ميلانو)، وكينيا (نيروبي).

كما أن لبنك مصر السبق في مجال الصيرفة الاسلامية؛ لكونه أول بنك من بنوك القطاع العام ينشئ فروعاً خاصة بالمعاملات المصرفية الإسلامية (كنانة)، وقد بلغ عددها 58 فرعاً منتشرة في مصر بنهاية نوفمبر 2024.

ويمتلك البنك شبكة متطورة من آلات الصراف الآلي ATM تصل إلى نحو 6 آلاف آلة صراف آلي بنهاية نوفمبر 2024، مجهزة ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية وتقدم العديد من الخدمات، وقد بلغ أجمالي المبالغ المسحوبة من خلال شبكه الآلات ما يزيد عن 750 مليار جنيه واجمالي المبالغ المودعة ما يقرب من 300 مليار جنيه.

ويقوم بنك مصر بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات وذلك بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، وقد بلغت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر (مباشر وغير مباشر) نحو 53.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024؛ متضمنة محفظة صيرفة إسلامية بنحو 6.4 مليار جنيه، وتمثل السيدات نحو 24% من اجمالي العملاء بمحفظة المشروعات.