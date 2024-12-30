بنك مصر: 44% زيادة في تمويل العمليات الاستيرادية في أول 11 شهرا بـ2024

كتبت- منال المصري:

أعلن بنك مصر- ثاني أكبر بنك بالقطاع المصرفي في مصر- ارتفاع قيمة تمويل العمليات الاستيرادية التي تم تمويلها من يناير حتى نوفمبر 2024 بنحو 44% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وأوضح البنك في بيان له اليوم، أن حجم تمويل عمليات التصدير ببنك مصر ارتفع على أساس سنوي بنسبة 38 % في أول 11 شهرا من 2024 وقد تم النجاح في تحقيق معدل نمو في تمويل خطابات الضمان بنسبة 59 % عن نفس الفترة .

وأوضح البنك أن المؤشرات المالية لأداء أعمال البنك أظهرت تحقيق طفرة في معدلات نمو جميع قطاعات الأعمال تبعاً للقوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024؛ فقد بلغ إجمالي المركز المالي نحو 3.295 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024 مقابل 2.551 مليار جنيه في ديسمبر 2023 بمعدل نمو قارب 29.1%.

وقفز رصيد صافي القروض المباشرة للعملاء بنسبة 21.9% خلال أول 6 أشهر من 2024 ليصل إلى 1.111 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 912 مليار جنيه في ديسمبر 2023.

كما شهد رصيد ودائع العملاء نمواً بنسبة 21.8% ليصل رصيدها إلى 2,284 مليار جنيه مقابل 1,875 مليار جنيه في ديسمبر 2023، وفق بيان للبنك.

وقد ارتفع رصيد محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة (مباشر وغير مباشر) في يونيو 2024 بمعدل نمو 28.6% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2023، كما ارتفع رصيد محفظة الصيرفة الإسلامية في مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة في يونيو 2024 بمعدل نمو 50% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2023.

وقد استطاع بنك مصر بنهاية عام 2024 الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة في العديد من العمليات التمويلية (نمطي – إسلامي) بعد أن قام البنك بإتمام عدد (29) عملية تمويلية كبرى تبلغ قيمتها حوالي 211.8 مليار جنيه.

وتبلغ حصة بنك مصر في تلك العمليات 69 مليــار جنيه تقريباً وذلك في العديد من القطاعات مثل؛ الاستثـــمار العقاري، والاتصالات، والكهرباء، والبتروكيمـــاويات، الأغذية، والغزل والنسيج، والسيارات، والمقاولات، والسياحة.

وفي ضوء الخطط التسويقية المكثفة يسعى البنك لإتمام عمليات تمويلية كبرى مستهدفة وتحت الدراسة في عدة قطاعات مثل (الاستثمار العقاري، الاتصالات، المقاولات، السياحة، الأغذية.وغيرها).

هذا بالإضافة إلى التمويلات المتوافــقة مع الشـــريعة الإسلامية والتي يسعى البنك لإتمامها في عدة قطاعات مثل (الاستثمار العقاري، المقاولات، البتروكيماويات) ، ويأتي ذلك تأكيدا لدور بنك مصر باعتباره أحد البنوك الوطنية الرائدة في السوق المصرفي المصري.