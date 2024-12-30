ارتفع في التجاري الدولي والإسكندرية.. سعر الريال السعودي اليوم الاثنين
كتبت- أمنية عاصم:
ارتفع سعر صرف الريال السعودي في بنكي الإسكندرية والبنك التجاري الدولي، خلال تعاملات اليوم الاثنين ، بينما استقر في 3 بنوك مقارنة بأسعار أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم
البنك الأهلي: 13.49 جنيه للشراء ، و 13.56 جنيه للبيع.
بنك مصر: 13.49 جنيه للشراء، و 13.56 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 13.51 جنيه للشراء، و 13.56 جنيه للبيع، بزيادة قرشًا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 13.52 جنيه للشراء ، و13.56 جنيه للبيع، بزيادة قرشًا.
بنك القاهرة: 13.50 جنيه للشراء ، و 13.57 جنيه للبيع.
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