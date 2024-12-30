تراجع في 3 بنوك..سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الاثنين
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار في 3 بنوك ، ببداية تعاملات اليوم الاثنين، بينما ارتفع في بنك كريدي أجريكول، فيما استقر في 6 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 50.8 جنيه للشراء، 50.9 جنيه للبيع.
بنك مصر: 50.8 جنيه للشراء، و 50.9 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 50.8 جنيه للشراء، و50.9 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 50.8 جنيه للشراء، و 50.9 جنيه للبيع.
بنك البركة: 50.8 جنيه للشراء، و 50.9 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 50.81 جنيه للشراء، و50.91 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 50.81 جنيه للشراء و 50.91 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 50.81 جنيه للشراء، و50.91 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 50.81 جنيه للشراء، و 50.91 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.81 جنيه للشراء، بتراجع 5 قروش، و50.91 جنيه للبيع بتراجع 4 قروش.
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