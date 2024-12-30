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تراجع في 3 بنوك..سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الاثنين

10:04 ص الإثنين 30 ديسمبر 2024

سعر الدولار

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كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار في 3 بنوك ، ببداية تعاملات اليوم الاثنين، بينما ارتفع في بنك كريدي أجريكول، فيما استقر في 6 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.8 جنيه للشراء، 50.9 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.8 جنيه للشراء، و 50.9 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.8 جنيه للشراء، و50.9 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.8 جنيه للشراء، و 50.9 جنيه للبيع.

بنك البركة: 50.8 جنيه للشراء، و 50.9 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50.81 جنيه للشراء، و50.91 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.81 جنيه للشراء و 50.91 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.81 جنيه للشراء، و50.91 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.81 جنيه للشراء، و 50.91 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.81 جنيه للشراء، بتراجع 5 قروش، و50.91 جنيه للبيع بتراجع 4 قروش.

وللمزيد من متابعة كافة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه اضغط على اللينك التالي:

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