البنك الأفريقي للتنمية يضخ 170 مليون دولار لتمويل مشروع لطاقة الرياح في مصر

كتبت- منال المصري:

وافق مجلس إدارة البنك الأفريقي للتنمية على قرض يصل إلى 170 مليون دولار لدعم تطوير مشروع السويس لطاقة الرياح بقدرة 1.1 جيجاوات، وهو أكبر مبادرة لطاقة الرياح في مصر حاليًا.

ووفق بيان البنك المنشور على موقعه الإلكتروني اليوم، تقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بنحو 1.1 مليار دولار.

ويأتي تمويل البنك بالإضافة إلى التمويل المتوقع من اتحاد مؤسسات التمويل الإنمائي والبنوك والمؤسسات المالية.

وقال كيفن كاريوكي، نائب رئيس البنك الأفريقي للتنمية لشؤون الطاقة والمناخ والنمو الأخضر، إن مشروع رياح السويس يؤكد ريادة مصر في مجال الطاقة المتجددة والتزام البنك الراسخ بدعم مشاريع الطاقة النظيفة التحويلية في جميع أنحاء القارة.

وأضاف أن هذا المشروع جهود حكومة مصر لتحقيق 42% من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2030 فحسب، بل يدفع أيضًا النمو الاقتصادي المحلي ويعزز أمن الطاقة الإقليمي.

ويتضمن المشروع تصميم مزرعة رياح جديدة مقسمة إلى موقعين وبنائها وتشغيلها وصيانتها، كل منهما بسعة 550 ميجاوات، وتقع على طول خليج السويس، وستكون الشركة المصرية لنقل الكهرباء المشتري الوحيد بموجب اتفاقية شراء الطاقة لمدة 25 عامًا.

ومن المتوقع أن تولد مزرعة الرياح 4111 جيجاوات ساعة سنويًا، وتوفر طاقة نظيفة وموثوقة وبأسعار معقولة لأكثر من مليون أسرة. وستعمل على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية بنحو 1.71 مليون طن، مما يساهم بشكل كبير في التزامات مصر المناخية بموجب اتفاقية باريس.