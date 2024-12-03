ارتفع في 6 بنوك.. سعر الدولار أمام الجنيه بنهاية تعاملات الثلاثاء

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار في 6 بنوك بشكل طفيف، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما تراجع في 3 بنوك، واستقر في بنك التعمير والاسكان، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصرى: 49.67 جنيه للشراء، و49.77 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 49.67 جنيه للشراء ، و49.77 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 49.68 جنيه للشراء، و49.78 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.69 جنيه للشراء ، و49.79 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة: 49.67 جنيه للشراء، و49.77 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 49.69 جنيه للشراء، و49.79 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.69 جنيه للشراء ، و49.79 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.69 جنيه للشراء ، و49.79 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.66 جنيه للشراء، و49.76 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.7 جنيه للشراء ، و49.79 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.