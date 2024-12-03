فتح الحسابات دون رسوم وحد أدنى.. تفاصيل العائد المقدم في بنكي الأهلي ومصر

كتبت- آية محمد:

يشارك بنكا الأهلي ومصر أكبر بنكين حكوميين في القطاع المصرفي المصري في فاعلية فتح حسابات التوفير مجانا دون احتساب رسوم أو حد أدنى لفتح الحساب للعملاء الجدد خلال أول 15 يوما من شهر ديسمبر الجاري.

ويأتي ذلك بمناسبة فاعلية ذوي الهمم إحدى فاعليات البنك المركزي في مبادرة الشمول المالي التي تستهدف فتح حساب لكل مواطن.

ويتيح بنكا الأهلي ومصر حسابات توفير مختلفة أهمها حساب التوفير العادي من سن 21 عاما إلى فوق.

تفاصيل فتح حسابات توفير في بنكين الأهلي ومصر مجانا ودون حد أدنى لفتح الحساب خلال أول 15 يوما في الشهر الجاري:

البنك الأهلي المصري

-السن: من 21 عامًا إلى فوق، ودون مصاريف في فعالية الشمول المالي.

- سعر الفائدة على رصيد الحساب حتى 3 آلاف جنيه: لا يتم احتساب فائدة.

- سعر الفائدة للشريحة من فوق 3 آلاف إلى 5 آلاف جنيه: يتراوح بين 5.50% سنويًا للعائد الشهري، و5.55% سنويًا للعائد ربع السنوي، و5.60%% سنويًا للعائد نصف السنوي، و5.70% سنويًا للعائد السنوي.

- سعر الفائدة للشريحة من فوق 5 آلاف إلى 100 ألف جنيه: يتراوح بين 8.5% سنويًا للعائد الشهري، و8.55% سنويًا للعائد ربع السنوي، و8.6% سنويًا للعائد نصف السنوي، و8.7% سنويًا للعائد السنوي.

- سعر الفائدة للشريحة من فوق 100 ألف إلى 500 ألف جنيه: يتراوح بين 8.75% سنويًا للعائد الشهري، و8.85% سنويًا للعائد ربع السنوي، و8.9% سنويًا للعائد نصف السنوي، و9% سنويًا للعائد السنوي.

- سعر الفائدة للشريحة من فوق 500 ألف إلى 2 مليون جنيه: يتراوح بين 9.5% سنويًا للعائد الشهري، و9.6% سنويًا للعائد ربع السنوي، و9.75% سنويًا للعائد نصف السنوي، و10% سنويًا للعائد السنوي.

- سعر الفائدة للشريحة من فوق 2 مليون إلى 5 ملايين جنيه: يتراوح بين 10.3% سنويًا للعائد الشهري، و10.35% سنويًا للعائد ربع السنوي، و 10.4% سنويًا للعائد نصف السنوي، و 10.5% سنويًا للعائد السنوي.

- سعر الفائدة للشريحة من فوق 5 مليون إلى 10 ملايين جنيه: يتراوح بين 11.3% سنويًا للعائد الشهري، و11.35% سنويًا للعائد ربع السنوي، و 11.4% سنويًا للعائد نصف السنوي، و11.5% سنويًا للعائد السنوي.

- سعر الفائدة للشريحة من فوق إلى 10 ملايين إلى 20 مليون جنيه: يتراوح بين 11.8% سنويًا للعائد الشهري، و11.85% سنويًا للعائد ربع السنوي، و 11.9% سنويًا للعائد نصف السنوي، و 12% سنويًا للعائد السنوي.

- سعر الفائدة للشريحة لأكثر من 20 مليون جنيه: يتراوح بين 12.3% سنويًا للعائد الشهري، و12.35% سنويًا للعائد ربع السنوي، و 12.4% سنويًا للعائد نصف السنوي، و12.5% سنويًا للعائد السنوي.

بنك مصر

- سن العميل: من 21 عامًا إلى فوق، ودون مصاريف في فعالية الشمول المالي.

- سعر الفائدة للشريحة من 3 آلاف إلى 5 آلاف جنيه: يتراوح بين 10.25 % سنويًا للعائد الشهري، و 10.50% سنويًا للعائد ربع السنوي، و 10.625% سنويًا للعائد نصف السنوي، و 10.75% سنويًا للعائد السنوي.

- سعر الفائدة للشريحة من فوق 5 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه: يتراوح بين 10.5% سنويًا للعائد الشهري، و10.75% سنويًا للعائد ربع السنوي، و10.875% سنويًا للعائد نصف السنوي، و11% سنويًا للعائد السنوي.

- سعر الفائدة للشريحة من فوق 50 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه: يتراوح بين 11% سنويًا للعائد الشهري، و11.25% سنويًا للعائد ربع السنوي، و11.375% سنويًا للعائد نصف السنوي، و11.5% سنويًا للعائد السنوي.

- سعر الفائدة للشريحة من فوق 250 ألف إلى 500 ألف جنيه: يتراوح بين 11.5% سنويًا للعائد الشهري، و11.75% سنويًا للعائد ربع السنوي، و11.875% سنويًا للعائد نصف السنوي، و 12% سنويًا للعائد السنوي.

- سعر الفائدة للشريحة لأكثر من 500 ألف جنيه إلى فوق: يتراوح بين 12% سنويًا للعائد الشهري، و 12.25% سنويًا للعائد ربع السنوي، و 12.375% سنويًا للعائد نصف السنوي، و 12.50% سنويًا للعائد السنوي.