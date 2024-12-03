تراجع الودائع الخليجية إلى 9.3 مليار دولار لدى البنك المركزي بنهاية يونيو الماضي

كتبت- منال المصري:

أظهر تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، الصادر عن البنك المركزي المصري، سداد مصر ودائع إماراتية متوسطة وطويلة الأجل بقيمة 5.652 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري بنهاية يونيو الماضي.

ووفق التقرير فإن إجمالي الودائع الخليجية تراجعت إلى نحو 9.3 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي من نحو 14.952 مليار دولار في مارس الماضي.

وتتوزع الودائع الخليجية متوسطة وطويلة الأجل لدى البنك المركزي بعد سداد الوديعة الإماراتية بين 5.3 مليار دولار للسعودية و4 مليارات دولار للكويت.

في فبراير 2024 أبرمت مصر اتفاقا مع دولة الإمارات بتطوير مدينة رأس الحكمة الواقع على البحر الأبيض المتوسط على مساحة 170 مليون متر بقيمة 35 مليار دولار تتضمن مبادلة 11 مليار دولار مستحقة على مصر للإمارات مقابل استثمارات.

في مارس الماضي أظهر تقرير المركزي سداد مصر نحو 6 مليارات دولار ودائع قصيرة الأجل لدولة الإمارات وبذلك تكون مصر سددت كامل الودائع الإماراتية المستحقة على مصر.

استقرار الودائع الخليجية

وظلت ودائع الدول العربية قصيرة الأجل- أقل من سنة- عند نحو 11.1 مليار دولار، دون تغيير وفق البيانات في تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري.