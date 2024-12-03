المركزي المصري ينضم لمنصة "PAPSS" للتجارة مع أفريقيا بالعملات المحلية

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك المركزي المصري اعتماده اتفاقية مشاركة البنك في نظام الدفع والتسوية الإفريقي "PAPSS" بداية من نوفمبر 2024 بهدف تسهيل التبادل التجاري بين الدول الأفريقية الأعضاء بالمنصة بالعملات المحلية وهو ما يساهم في تخفيف الضغط على الدولار.

وبحسب بيان البنك المركزي اليوم، فإن نظام PAPSS - التابع لبنك التصدير والاستيراد الإفريقي "أفريكسيم بنك" – يساهم في تيسير تنفيذ المدفوعات والتحويلات التجارية عبر الحدود مع خفض التكلفة والزمن اللازمين لتنفيذها، مما يمثل خطوة واعدة جديدة نحو تدعيم الروابط الاقتصادية التاريخية والتوسع في حركة التجارة المتبادلة بين مصر والدول الإفريقية الشقيقة.

ويساعد النظام الجديد يساعد على التوسع في حركة التجارة المتبادلة مع الدول الإفريقية الشقيقة ويساهم في تخفيف الضغط على توفير العملات الأجنبية، وفق البيان.

وقال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري إن توقيع المركزي على اتفاقية المشاركة بالنظام الجديد يأتي في إطار حرص مصر على تحقيق التواصل التجاري والاقتصادي المطلوب مع دول العالم المختلفة وخاصة الدول الإفريقية، ونتاجًا للتواصل والتعاون المستمر بين البنك المركزي المصري والبنوك المركزية الإفريقية.

وأوضح نائب المحافظ أن "المزايا العديدة التي يتيحها نظام الدفع والتسوية الإفريقي من شأنها أن تحفز البنوك العاملة في مصر والبنوك الإفريقية على الاشتراك في النظام والتوسع في المعاملات المالية فيما بينها، حيث يضم النظام في عضويته (14) بنكًا مركزيًا لدول إفريقية.

وهذه البنوك المشاركة بالمنصة هي (نيجيريا وغانا وليبريا وجمهورية غينيا وجامبيا وسيراليون وجيبوتي وزيمبابوي وزامبيا وكينيا ورواندا وملاوي وتونس وجزر القمر) بالإضافة إلى أكثر من 50 بنك تجاري.

وقد أبدت العديد من البنوك العاملة في مصر اهتمامها ورغبتها في الاشتراك بنظام الـ PAPSS، وبموجب الاتفاقية يتولى البنك المركزي الإشراف على اشتراك البنوك العاملة في مصر بالنظام، وفق البيان.

ومن المتوقع أن يساهم النظام الجديد في تعزيز حجم التبادل التجاري بين مصر وقارة إفريقيا وتوطيد العلاقات الاقتصادية المصرية مع الدول الإفريقية، كما سيساعد على تحقيق التكامل المالي بين دول القارة الإفريقية، بالإضافة إلى تخفيف الضغط على توفير العملات الأجنبية من خلال آلية تسوية صافي المعاملات المتبادلة بين الدول المشاركة.