المركزي يرفع الحدود القصوى لمعاملات حسابات الشمول المالي 50%

كتبت- منال المصري:

قرر البنك المركزي المصري رفع الحدود القصوى 50% على حسابات الشمول المالي فقط للأفراد والشركات والمنشآت وأصحاب المهن الحرة والحرف لإجمالي عمليات السحب و التحويلات الصادرة والمشتريات وعمليات الخصم، وفق كتاب دوري صادر له اليوم.

تفاصيل الحدود الجديدة قبل وبعد زيادتها على حسابات الشمول المالي:

أولا- بالنسبة للاشخاص الطبيعية "أفراد":

أ- الحد الأقصى لرصيد الحساب: يقوم بتحديده البنك.

ب- الحد الأقصى اليومي: 90 ألف جنيه بدلاً من 60 ألف جنيه

ج- الحد الأقصى الشهري: 300 ألف جنيه بدلا من 200 ألف جنيه.

ثانيا- بالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر فئة "أ" التي يتوافر لديها مستندات التي يتوفر لها مستندات أو مقر أو يمكن التعرف عليها بوسيلة أخرى.

-الحد الأقصى لرصيد الحساب: يقوم بتحديده البنك.

ب- الحد الاقصى اليومي: 120 ألف جنيه بدلا من 80 ألف جنيه.

ج- الحد الأقصى الشهري: 600 ألف جنيه بدلا من 400 ألف جنيه.

ثالثا- بالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر أو أصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف التي لا يتوافر لديها مستندات نشاطاً أو مقر أو إمكانية التحقق باستخدام أي وسيلة أخرى ويزاولون اقتصاديا ويتم ادراجهم تحت مسمى "نشاط ً اقتصادي" فئة (ب):

أ- الحد الأقصى لرصيد الحساب: يقوم بتحديده البنك.

ب- الحد الأقصى اليومي: 90 ألف جنيه بدلا من 60 ألف جنيه.

ج- الحد الأقصى الشهري: 300 ألف جنيه بدلا من 200 ألف جنيه.

فيما تم الإبقاء على الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على البطاقات المدفوعة مقدماً وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول كما هي واردة بموجب الكتاب الدوري الصادر في 15 نوفمبر2023.