الأهلي كابيتال تستحوذ على نسبة إضافية 46.55٪ من رأس مال شركة "إيزيليس"

كتبت- منال المصري:

أعلنت شركة الأهلي كابيتال القابضة، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي المصري، الاستحواذ على 93.1 مليون سهم إضافي (46.55٪) من رأس مال شركة إيزيليس من السويدي كابيتال القابضة.

حيث يعزز هذا الاستحواذ التكميلي ملكية الأهلي كابيتال في رأس مال شركة إيزي ليس بغرض تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير حجم المحفظة التمويلية للشركة واضافة خدمات تمويلية جديدة، وفق بيان للشركة اليوم.



وقال محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري إن الاستحواذ التكميلي بين مساهمي إيزيليس جاء بعد استحواذ الأهلي كابيتال على نسبة 51٪ من رأس مال إيزيليس في أبريل 2024، لتصبح بذلك إجمالي حصة الأهلي كابيتال في الشركة 97.55%، وتم إتمامه بنجاح بعد الحصول على كافة الموافقات المؤسسية والتنظيمية المطلوبة.



وأعرب الأتربي عن اعتزازه بتعزيز استثمارات الأهلي كابيتال في إيزيليس، مما يعكس رؤية الشركة لقطاع الخدمات المالية في مصر والتزامها بتعزيز منظومة الخدمات المالية غير المصرفية وبما يؤكد ايمان الشركة بإمكانات قطاع التأجير التمويلي ودوره الهام في دعم الأعمال في مختلف القطاعات، مرحبا بزيادة ملكية ودعم الأهلي كابيتال الإستراتيجي للشركة في تنفيذ رؤية الإدارة للوصول الى منصة رقمية شاملة لتمويل الشركات

وأشاد الأتربي بكفاءة فريق الإدارة وجودة وتنوع محفظة الشركة التمويلية، مما يدعم الثقة في قدرة الشركة على تحقيق مكانة بارزة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، خاصة في ضوء استراتيجية نمو الشركة التي تركز بشكل خاص على توسيع الخدمات الرقمية عبر تطبيقها الجديد.



وأشار كريم سعادة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الأهلي كابيتال الى أن هذا الاستحواذ يمثل خطوة رئيسية في استراتيجية الأهلي كابيتال لتعزيز نشاط الإقراض ضمن منظومة المؤسسات المالية غير المصرفية الخاصة بالمجموعة، مضيفا أن الإدارة المتميزة لشركة إيزيليس والبنية التحتية القوية التي تتمتع بها تمثلان قاعدة صلبة لدفع النمو المستدام والابتكار في قطاع التأجير التمويلي والتخصيم والعديد من المنتجات التمويلية الأخرى التي تستهدفها الشركة، مؤكدا على ثقة إدارة الشركة بأن تفتح هذه الخطوة آفاقاً جديدة وتعزز مكانتها كشركة رائدة في قطاع الخدمات المالية بمصر، خاصة أن نشاط وحجم المحفظة قد تضخم في فترة وجيزة من عمر الشركة ليس فقط في مجال التأجير التمويلي بل تم إضافة نشاط التخصيم خلال العام الحالي، إضافة الى الحصول على موافقة مجلس الإدارة على ضم نشاط التمويل العقاري للشركة والمزمع البدء فيه خلال 2025.



وأكد ثقته في أن تدعم الأهلى كابيتال القابضة سياسة التنوع فى المحفظة ودعم التوسعات المستهدفة ليس فقط من خلال زيادة حجم التمويلات بل من خلال عدد من الاستحواذات التي تستهدف تعظيم حجم الشركة وحصتها السوقية.

جدير بالذكر أن إدارة الشركة مستعدة بخطة قوية وواضحة للتوسع الجغرافى بما يتفق مع طموحات الأهلى كابيتال القابضة للتحول بالشركة الى مؤسسة مالية متكاملة رائدة.

وقد قام مكتب التميمي وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة، بينما عملت الأهلي فاروس للترويج وتغطية الاكتتابات كمستشار مالي حصري، والأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية كوسيط حصري للصفقة.