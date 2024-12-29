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تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار ببداية تعاملات الصباحية اليوم الأحد

10:01 ص الأحد 29 ديسمبر 2024

سعر الدولار

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كتبت- أمنية عاصم:

تراجع سعر الدولار بين قرشين و 3 قروش، ببداية تعاملات اليوم الأحد في 3 بنوك، بينما استقر في 6 بنوك ، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك في بداية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.82 جنيه للشراء، 50.92 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.82 جنيه للشراء، و 50.92 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.82 جنيه للشراء، و 50.92 جنيه للبيع.

بنك البركة: 50.82 جنيه للشراء، و 50.92 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.83 جنيه للشراء و50.93 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 50.82 جنيه للشراء، و50.92 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.82 جنيه للشراء، و 50.92 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.86 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

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