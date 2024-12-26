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البنك المركزي يعلن أول ميعاد لاجتماع حسم سعر الفائدة في 2025

09:43 م الخميس 26 ديسمبر 2024

البنك المركزي المصري

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كتبت- منال المصري:

أعلن البنك المركزي اليوم جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال 2025 لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، وفق ما نشره على موقعه الإلكتروني.

وحدد المركزي أول اجتماع لحسم سعر الفائدة العام المقبل يوم 20 من فبراير ضمن 8 اجتماعات للفائدة سيتم عقدها على مدار العام بعد أن قرر اليوم الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي.

وبعد أول اجتماع ستكون الاجتماعات التالية للجنة السياسة النقدية خلال العام المقبل في 17 أبريل و22 مايو و10 يوليو، و28 أغسطس، و2 أكتوبر، و20 نوفمبر و25 ديسمبر، وفق جدول الاجتماعات.

خلال 2024 قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة 8% على مرتين في فبراير ومارس الماضيين قبل أن يبقي عليها دون تغيير على مدار آخر 6 اجتماعات على التوالي عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

البنك المركزي سعر الفائدة لجنة السياسة النقدية
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