البنك المركزي يعلن مستهدفات متوسط التضخم حتى 2026 و2028

كتبت- منال المصري:

قال البنك المركزي إن لجنة السياسة النقدية ارتأت أنه من المناسب تمديد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من عام 2026 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط -أي بين 5% إلى 9%- وذلك النظر إلى توقعات التضخم وتطوراته الشهرية.

كما قررت لجنة السياسة النقدية استهدف معدل للتضخم في المتوسط بنهاية الربع الرابع من 2028 عند 5% (± 2 نقطة مئوية) -أي بين 3% و7%- بهدف إتاحة مجال لاستيعاب صدمات الأسعار دون الحاجة للمزيد من التشديد النقدي، وبالتالي تجنب حدوث تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي، وفق بيان المركزي.

قرر البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسة النقدية تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة السادسة على التوالي في آخر اجتماع له خلال 2024 اليوم الخميس عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض ليتوافق بذلك مع توقعات المحللين والمصرفيين بعدم خفض الفائدة إلا بعد تراجع معدل التضخم بشكل مستدام.

تباطأ المعدل السنوي للتضخم على مستوى مدن مصر إلى 25.5% في نوفمبر من 26.5% في أكتوبر لأول مرة منذ 3 أشهر نتيجة تأثير سنة الأساس ورغم ذلك لا يزال فوق مستهدفات المركزي السابقة عند 7% بزيادة أو أقل 2% بنهاية الشهر الجاري.

كان المركزي يستهدف متوسط لمعدل التضخم بنهاية الربع الرابع من العام الجاري عند 7% (± 2 نقطة مئوية)، ولكن بسبب ضغوط تحرير سعر الصرف وإجراءات ضبط الموازنة العامة للدولة وتسارع التوترات الجيوسياسية أدت إلى ضغوط تضخمية تجاوزت التوقعات.