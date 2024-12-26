قبل قرار المركزي المرتقب.. انخفاض سعر الفائدة 1.43% على أذون الخزانة اليوم

كتبت- منال المصري:

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري اليوم تراجع متوسط سعر العائد على أذون الخزانة المحلية في مصر أجل 6 أشهر "182 يوما" بشكل مفاجيء بنحو 1.43% إلى نحو 29.78% من نحو 31.2% في العطاء السابق.

وجاء ذلك وسط ترقب مجتمع المال والأعمال لقرار البنك المركزي المصري بحسم سعر الفائدة في آخر اجتماع له خلال 2024 اليوم الخميس بعد أن وصلت إلى مستوى قياسي 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

وباع المركزي بالنيابة عن وزارة المالية، أذون الخزانة أجل 6 أشهر بنحو 55.61 مليار جنيه بأعلى 37% عن السيولة المستهدف جمعها بقيمة 35 مليار جنيه، فيما تقدم المستثمرون بطلبات شراء وصلت إلى نحو 266 مليار جنيه بأكثر 7 أضعاف عن المستهدف وبسعر عائد وصل إلى 33%.

بعد قليل يعلن البنك المركزي المصري حسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض اليوم في آخر اجتماع له خلال 2024.