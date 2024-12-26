بنك الكويت الوطني يتوقع خفض المركزي سعر الفائدة بشكل مسبق 2 إلى 3% اليوم

كتبت- منال المصري:

توقع بنك الكويت الوطني اليوم في مذكرة بحثية صادرة له إن البنك المركزي ستكون أمامه نافذة في اجتماعه اليوم للشروع في خفض أسعار الفائدة مسبق بشكل كبير بنسبة تتراوح بين 2 إلى 3%.

يحسم البنك المركزي المصري سعر الفائدة على الإيداع والإقراض اليوم الخميس في آخر اجتماع له خلال 2024 وسط توقعات بالإبقاء عليها دون تغيير للمرة السادسة على التوالي تحت ضغط مخاوف المخاطر المحيطة بالتضخم- أي زيادة أسعار السلع والخدمات.

وأرجع بنك الكويت الوطني توقعاته وفق ما جاء في المذكرة البحثية التي أطلع عليها "مصراوي" أن شروع المركزي في خفض الفائدة إلى تراجع متوسط معدل التضخم إلى 14% في 2025 حتى بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة 10% وارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 15% في بداية كل ربع سنة في 2025.

وتباطأ النمو إلى أدنى مستوى له في أكثر من عشر سنوات عند 2.4% في السنة المالية 2023- 2024 من 3.8% في العام السابق له، وتقلص الاستهلاك الخاص بنسبة 6.3% على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من السنة المالية الماضية.

كما تقوم البنوك بحجز ما يقرب من تريليون جنيه على أساس أسبوعي منذ مارس، في الوديعة الأسبوعية للعائد الثابت مدفوعة ببيئة أسعار الفائدة المرتفعة التي تدر ما يقرب من 25% في المتوسط من الأصول الخالية من المخاطر.

10% تراجعا متوقعا لأسعار الفائدة

وأوضح البنك أن أسعار الفائدة الحقيقية سترتفع بشكل حاد مع انخفاض التضخم مما يوفر مجالا لخفض سعر الفائدة بنسبة 10% من الآن وحتى نهاية عام 2025، مما يترك أسعار الفائدة الحقيقية عند 3% إيجابية بحلول نهاية 2025.

وفي المقابل يعني التأخير في خفض أسعار الفائدة وجود جدولا زمنيا أكثر ضغطا للتخفيضات في 2025، ففي الوقت الذي يشير فيه إلى التمسك بموقف أقوى لمكافحة التضخم فإنه سيكون أيضا أقل دعما للنمو الاقتصادي.