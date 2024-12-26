اليوم.. البنك المركزي يحسم أسعار الفائدة المرتفعة على الإيداع والإقراض

كتبت- منال المصري:

يحسم البنك المركزي المصري سعر الفائدة على الإيداع والإقراض اليوم الخميس في آخر اجتماع له خلال 2024 وسط توقعات بالإبقاء عليها دون تغيير للمرة السادسة على التوالي تحت ضغط مخاوف المخاطر المحيطة بالتضخم- أي زيادة أسعار السلع ولخدمات-

واجتماع المركزي اليوم يأتي بعد تباطؤ معدل التضخم على مستوى مدن مصر إلى 25.5% في نوفمبر من 26.5% في أكتوبر لأول مرة منذ 3 أشهر نتيجة تأثير سنة الأساس.

وتراجع معدل التضخم لا يعني إشارة لانخفاض أسعار السلع ولكن استمرار زيادة الأسعار بوتيرة أقل عن الشهر السابق له.

في آخر 5 اجتماعات أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

كان المركزي رفع سعر الفائدة 8% خلال الربع الأول من العام الجاري لتظل عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض بهدف مواجهة الضغوط التضخمية الناجمة من تحرير سعر الصرف.