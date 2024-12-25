قفزة 45.3%.. تطور تحويلات المصريين العاملين بالخارج في 10 أشهر "رسم تفاعلي"

كتبت- منال المصري:

قفزت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 45.3% خلال أول 10 أشهر من العام الجاري على أساس سنوي مسجلة نحو لتصل إلى نحو 23.7 مليار دولار (مقابل نحو 16.3 مليار دولار) بنفس الفترة من العام السابق.

وتعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج من أهم الموارد الرسمية للنقد الأجنبي لمصر وتأتي في المرتبة الثانية بعد حصيلة الصادرات وقبل حصيلة السياحة وإيرادات قناة السويس والاستثمار الأجنبي المباشر.

وعادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج للتدفق في شرايينها الرسمية بالبنوك والصرافات بعد قرار البنك المركزي في 6 مارس الماضي بتحرير سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية لتجارة العملة، لسد فجوة النقد الأجنبي.

وشهر أكتوبر شهد أكبر معدل للنمو لتحويلات المصريين العاملين بالخارج وسط 10 أشهر بمعدل 68.4% لتصل إلى نحو 2.9 مليار دولار (مقابل نحو 1.7 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2023).

كانت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تلقت ضربة قاسية خلال عامي 2022 و2023 بفعل انتشار السوق السوداء لتجارة العملة قبل إصلاحات 6 مارس الماضي وتدفق أموال رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار.

ويقدم مصراوي تطور تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال أول 10 أشهر من 2024 في "الرسم التفاعلي" التالي: اضغط هنا