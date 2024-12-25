المركزي يلزم البنوك بإعداد نماذج لجميع المصاريف والعمولات بشكل مبسط للعملاء

كتبت- منال المصري:

أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري ضوابط إضافية للبنوك للتشديد على حماية حقوق العملاء عند تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية.

وأوضح المركزي في كتاب دوري له اليوم موجه إلى رؤساء مجالس إدارات البنوك أنه بالإشارة إلى تعليمات حماية حقوق عملاء البنوك الصادرة بتاريخ 19 فبراير 2019 وما نصت عليه من ضرورة قيام البنوك بتزويد العميل قبل التعاقد بمعلومات كافية وواضحة بما يجعله على دراية بشروط وخصائص وتكاليف أي من المنتجات أو الخدمات المقدمة.

وأكد المركزي أنه إعمالا على إرساء إطار الفصاح البنوك لعملائها عن خصائص وشروط وأحكام المنتجات والخدمات ال ووضوح وذلك ُمقدمة بشفافية تعزيزا لمبدأ حماية حقوق العملاء، فقد قرر مجلس إدارة البنك الآتي.

أولا- تم إضافة بند بتعليمات حماية حقوق عملاء البنوك الصادرة بتاريخ 19 فبراير 2019 المتعلق بقواعد الإفصاح والشفافية، وذلك على النحو التالي:

- تلتزم البنوك لدى إعداد عقود المنتجات والخدمات المصرفية المبرمة مع العملاء بتزويدها بملحق خاص بنماذج البيانات الأساسية المتضمنة أهم التفاصيل الخاصة بالخدمة أو المنتج.

على أن تتضمن البيانات الواردة بالنماذج المعدة من قبل البنك المركزي المصري كحد أدنى، وذلك مع مراعاة الضوابط التالية:

- أن توضح هذه النماذج بشكل مبسط جميع المصاريف والعمولات وكذلك أهم الشروط والأحكام الواردة في العقود الخاصة بتقديم الخدمة أو المنتج، مع عدم تضمينها أي أحكام جديدة لم ترد بالعقود، على أن يتم استيفاء توقيع العميل عليها.

- عدم تعارض أي من البيانات الواردة في هذه النماذج مع أي من تلك الواردة بالعقود المتضمنة الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة أو المنتج.

ثانيا- اتاحة تلك النماذج إلكترونياً في حالة تقديم الخدمة بصورة إلكترونية.

ثالثا- منح البنوك فترة توفيق أوضاع لمدة 6 أشهر لإعداد النماذج المذكورة وإلحاقها بعقود المنتجات المصرفية الادخارية.