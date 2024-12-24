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قبل قرار الفائدة.. المركزي يسحب 1.22 تريليون جنيه من فائض السيولة بالبنوك اليوم

04:42 م الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

البنك المركزي المصري

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كتبت- منال المصري:

سحب البنك المركزي المصري نحو 1.22 تريليون جنيه من فائض السيولة لدى البنوك العاملة في مصر، خلال العطاء الأسبوعي اليوم الثلاثاء، بحسب بيانات على الموقع الإلكتروني للبنك.

تقدم 27 بنكاً طلبات في العروض المقدمة بعطاء اليوم بسعر عائد 27.75%، وتم قبولها كلها من قبل المركزي المصري.

تُعدُّ آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص الفائض لدى الجهاز المصرفي المصري، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدي من الجنيه، بالإضافة لتحجيم التضخم.

وتباطا المعدل السنوي للتضخم على مستوى مدن مصر إلى 25.5% في نوفمبر من 26.5% في أكتوبر لأول مرة منذ 3 أشهر، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ويأتي هذا العطاء قبل يومين من قرار البنك المركزي المنتظر حول حسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال 2024 يوم الخميس المقبل.

كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 8% خلال الربع الأول من العام الجاري، قبل أن يبقي عليها دون تغيير في آخر 5 اجتماعات له خلال العام الجاري عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

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