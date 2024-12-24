قفزة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج بأول 10 أشهر من 2024 مسجلة 23.7 مليار دولار

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك المركزي المصري تسجيل تحويلات المصريين العاملين بالخارج 45.3% خلال أول 10 أشهر من العام الحالي 2024 (الفترة ينايرإلى أكتوبر 2024) لتصل إلى نحو 23.7 مليار دولار (مقابل نحو 16.3 مليار دولار) بنفس الفترة من العام السابق.

وجاء ذلك بعد أن حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024 حيث ارتفعت خلال شهر أكتوبر 2024 بمعدل 68.4% لتصل إلى نحو 2.9 مليار دولار (مقابل نحو 1.7 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2023).

ووفق بيان للمركزي اليوم فإن التحويلات شهدت خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2024 ارتفاعاً بمعدل 80.0% لتصل إلى نحو 11.2 مليار دولار (مقابل نحو 6.2 مليار دولار بنفس الفترة من العام الماضي).

كانت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تلقت ضربة قاسية خلال عامي 2022 و2023 بفعل انتشار السوق السوداء لتجارة العملة قبل إصلاحات 6 مارس الماضي وتدفق أموال رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار.