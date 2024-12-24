ارتفاع الدينار الكويتي وتراجع الريال القطري مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار 5 عملات عربية الأوسع انتشارًا في التعاملات بين المصريين خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال التعاملات اليوم

سعر الدينار الكويتى: 164.86 جنيه للشراء بزيادة 51 قرشًا، و 165.45 جنيه للبيع بزيادة 45 قرشًا.

سعر الريال السعودي: 13.55 جنيه للشراء بزيادة 5 قروش ، و 13.60 جنيه للبيع بزيادة 4 قروش.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.87 جنيه للشراء ، و 13.91 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 133.90 جنيه للشراء بزيادة 42 قرشًا، و135.15 جنيه للبيع، بزيادة 41 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.94 جنيه للشراء بزيادة 4 قروش، و 14.02 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.

سعر الدينار الأردنى: 71.19 جنيه للشراء بزيادة 22 قرشًا، و 72.18 جنيه للبيع، بزيادة 30 قرشًا.

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