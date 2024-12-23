رصيد الأوراق المالية والاستثمارات في أذون الخزانة ترتفع إلى 5.92 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي

كتبت- منال المصري:

ارتفع رصيد الأوارق المالية والاستثمارات في أذون الخزانة بنحو 700 مليار جنيه مسجلا نحو 5.92 تريليون جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الجاري مقارنة بنحو 5.23 تريليون جنيه في يونيو الماضي بزيادة 13.3% في 3 أشهر.



ووفق تقرير المركز المالي للجهاز المصرفي ( بخلاف البنك المركزي المصري) زاد رصيد الإقراض والخصم للعملاء بنحو 590 مليار جنيه مسجلا 7.799 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة بنحو 7.209 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي بزيادة بنحو 8% في 3 أشهر.

وزاد إجمالي رصيد الودائع ببنوك مصر بنحو 785 مليار جنيه مسجلا نحو 12.776 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة بنحو 11.991 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي بزيادة 6.5% في 3 أشهر.