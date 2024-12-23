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ارتفع في 9 بنوك.. سعر الدولار بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

04:35 م الإثنين 23 ديسمبر 2024

سعر الدولار

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كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الدولار في 9 بنوك، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين، بينما استقر في بنك التعمير والإسكان، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 51.01 جنيه للشراء، و51.11 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 51.01 جنيه للشراء، و51.11 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 51.02 جنيه للشراء، و51.12 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 51.02 جنيه للشراء، و51.12 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 51.01 جنيه للشراء، و51.11 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 51.03 جنيه للشراء، و51.13 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 51.03 جنيه للشراء و51.13 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 51.02 جنيه للشراء، و51.12 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.86 جنيه للشراء، و50.96 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 51.03 جنيه للشراء، و51.12 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشًا للشراء والبيع.

وللمزيد من متابعة كافة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه اضغط على اللينك التالي: اضغط هنا

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