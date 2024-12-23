قفزة الـ66.5% .. كيف تحرك الدولار في 2024 وتخطى 51 جنيها لأول مرة

كتبت- منال المصري:

سجل سعر صرف الدولار، خلال عام 2024، قفزات متتالية مقابل الجنيه صعودا وهبوطا مع تزايد مرونة سعر الصرف، ليسجل اليوم مستوى قياسيا متجاوزا الـ51 جنيها لأول مرة في تاريخه.

وبدأ الدولار عام 2024 عند 30.94 جنيه- قبل قرار تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي-، ما يعني أنه سجل حتى اليوم زيادة بـ 20.6 جنيه في 12 شهرا، بنسبة زيادة 66.5%.

ديسمبر الجاري يعد شهر الأرقام القياسية للدولار حيث كسر حاجز الـ50 جنيها قبل أن يتخطى الـ51 جنيها لأول مرة في تاريخه خلال تعاملات البنوك اليوم الاثنين.

متوسط تحركات سعر الدولار في 2024

يناير: 30.94 جنيه.

فبراير: 30.94 جنيه.

6 مارس: 49.6 جنيه- اليوم الأول لتحرير سعر الصرف-.

أبريل: 47.82 جنيه.

مايو: 47.25 جنيه.

يونيو: 47.77 جنيه.

يوليو: 48.36 جنيه.

أغسطس: 48.93 جنيه.

سبتمبر: 48.57 جنيه.

أكتوبر: 48.51 جنيه.

نوفمبر: 49.44 جنيه

ديسمبر شهر الأرقام القياسية:

في 5 ديسمبر: كسر حاجز الـ 50 جنيها.

و23 من ديسمبر: تخطى حاجز الـ 51 جنيها اليوم.

كان البنك المركزي أعلن في مارس الماضي العودة إلى تحرير سعر الصرف والالتزام بمرونة سعر الصرف لتكون الآلية في تحديد قيمة الجنيه مقابل الدولار بهدف القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة، واستئناف قرض صندوق النقد الدولي.

وتزايدت مرونة سعر الصرف بوتيرة أسرع خلال ديسمبر الجاري مع قرب حسم صندوق النقد الدولي- الذي طالما يوصي مصر بالمضي قدما اتجاه مرونة سعر الصرف- المراجعة الرابعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتيح لمصر استلام شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار في حال اعتمادها.