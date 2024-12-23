بالأسماء.. 40 بنكا وصرافة وسيطا بـ7 دول عربية لتحويل الأموال لحظيا إلى مصر

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك المركزي المصري اليوم القائمة الأولى لعدد 7 دول لقبول إجراء حوالات للمصريين بالخارج إلى مصر عبر تطبيق "إنستاباي" للتحويلات اللحظية على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع شاملة الإجازات.

وحدد المركزي قائمة مبدئية بعدد 40 بنكا وشركة صرافة في الـ 7 الدول لتكون وسيطة في إجراء التحويلات من الخارج إلى مصر على أن يتم إضافة بنوك ودول خرى قريبا.

قبل أيام من ديسمبر الجاري أعلن البنك المركزي إطلاق خدمة التحويل اللحظي للأموال من الخارج عبر تطبيق "إنستاباي" المرتبط بالشبكة القومية للتحويلات اللحظية وإضافتها بشكل لحظي في حسابات العملاء لدى كافة البنوك المصرية.

القائمة الأولى لـ 7 دول والوسطاء لإجراء التحويلات من خارج مصر عبر إنستاباي.

السعودية

- تحويل الراجحي.

- البنك لأهلي السعودي "كويك باي".

- إرسال- مصرف الإنماء.

- البنك العربي الوطني.

- بنك البلاد.

الإمارات

- الفردان للصرافة.

- لؤلؤ للصرافة.

- الرستماني الدولية للصرافة.

- لاري للصرافة.

- رضا الأنصاري للصرافة.

- الذهب للصرافة.

الكويت

- الملا للصرافة.

- النادي للصرافة.

- الكويتية البحرينية للصرافة.

- لؤلؤ للصرافة.

- البحرين للصرافة.

- الكويتية الهندية العالمية للصرافة.

- الأنصاري للصرافة.

- شركة أمان للصرافة.

- شركة المزيني للصرافة.

- شركة وول ستريت للصرافة.

- شركة جويالوكاس للصرافة.

قطر

- الفردان للصرافة.

- الخليج للصرافة.

- مصرف قطر الإسلامي.

- الإسلامية للصرافة.

- العربية للصرافة.

البحرين

- اليوسف للصرافة.

- الزنج للصرافة.

الأردن

- شيفت للخدمات المالية.

- العلاوية للصرافة.

- مشرش للصرافة.

- خليل الرحمن للصرافة.

- أبو شيخة للصرافة.

- زمزم للصرافة.

- كمال للصرافة.

عمان

- يوني موني للصرافة.

- الصرافة الحديثة.

- بنك مسقط.