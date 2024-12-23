صندوق عطاء يمول تقديم أول دبلوم متخصص في الإعاقة البصرية باللغة العربية بمصر

كتبت- منال المصري:

وقع صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء" اتفاقاً مع جامعة النيل الاهلية ومؤسسة بصيرة لذوي الاحتياجات البصرية لتقديم أول دبلوم دراسات عليا متخصص في الإعاقة البصرية في مصر باللغة العربية.

وأوضح بنك ناصر الاجتماعي، في بيان له اليوم، أن المناهج الدراسية المعدة بجامعة وسترن مشيجان الأمريكية تستهدف إعداد وتأهيل مقدمى الخدمات للأشخاص من ذوى الإعاقة البصرية.

وفى فعالية استضافتها جامعة النيل، وقع الاتفاق شريف سامي رئيس مجلس إدارة صندوق "عطاء" والدكتور وائل عقل رئيس جامعة النيل ودعاء مبروك المدير التنفيذي لمؤسسة بصيرة، لتقديم دبلوم اخصائي ضعف بصر ودبلوم اخصائي التوجه والحركة.

وذلك بحضور المهندس ايمن عبدالوهاب عضو مجلس إدارة الصندوق وأميرة الرفاعي المدير التنفيذي إضافة إلى عدد من القائمين على إدارة الجمعيات والمؤسسات الاهلية العاملة في المجال و عدد من المهتمين بالدبلوم المقرر تقديمه.

وقال شريف سامي في كلمة ألقاها بهذه المناسبة، على مدى إهتمام صندوق "عطاء" بتمويل أنشطة تعليمية تحقق رعاية وتعامل أفضل مع الأشخاص ذوى الإعاقة من مختلف الشرائح العمرية ولاسيما الإعاقة البصرية، بما ييسر من دمجهم في المجتمع ويساعد على تقدمهم في مراحل التعليم ويزيد من فرص العمل المتاحة لهم.

وقالت أميرة الرفاعى المدير التنفيذي لصندوق عطاء إن الدبلومات المستهدف أن تبدأ الدراسة بها في شهر فبراير القادم والتي يوفر الصندوق أيضاً منحاً دراسية لعدد من الملتحقين بها تتيح تخريج كوادر ذات قدرة مهنية متخصصة في تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية على المستويين التعليمي والاجتماعي، ومساعدتهم علي الاعتماد علي أنفسهم بطرق علمية حديثة تؤدي إلي دمجهم في المجتمع والحصول علي حقوقهم في الاستقلالية.

وأضافت أن اجتياز كل دبلوم يتضمن تدريب ميداني مكثف، وهو ما يؤهل من يرغب من الحاصلين على أيي من الدبلومين للتقدم لاختبار اكاديمية الاعتماد الدولي بالولايات المتحدة الامريكية للحصول علي اعتماد دولي.

ومن جانبه أشار شريف سامي ان "عطاء" هو أول صندوق استثمار خيري ينشأ في مصر، وقد حرص مؤسسوه على أن يكون تركيزه في مجال دعم ذوي الإعاقة.

وشدد على أنه من أهم مزايا آلية صناديق الاستثمار الخيرية هي ضمان استدامة التمويل حيث لا يتم الصرف من أصل الاموال، ولكن من عوائد استثمارها.

ولفت إلى أن الاستثمار في الخير بشراء وثائق صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوى الإعاقة عطاء، متاح للأفراد والشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية من خلال فروع عدد من البنوك التجارية المصرية إضافة إلى بنك ناصر الاجتماعي.