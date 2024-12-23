كتبت- منال المصري:

كسر سعر الدولار حاجز 51 جنيها لكل دولار خلال تعاملات اليوم الاثنين في بنوك مقارنة ببداية التعاملات اليوم، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية. وبذلك يسجل الدولار مستوى تاريخيا جديدا لأول مرة.

سعر الدولار في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.92 جنيه للشراء، و51.02 جنيه للبيع. بزيادة 7 قروش للشراء والبيع

بنك مصر: 50.92 جنيه للشراء، و51.02 جنيه للبيع. بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.91 جنيه للشراء، و51.01 جنيه للبيع بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.9 جنيه للشراء، و51 جنيها للبيع بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.95 جنيه للشراء بزيادة 7 قروش، و51.4 جنيه للبيع بزيادة 42 قرشا.

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