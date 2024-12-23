لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

لأول مرة.. الدولار يكسر حاجز الـ 51 جنيها

11:13 ص الإثنين 23 ديسمبر 2024

سعر الدولار

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منال المصري:

كسر سعر الدولار حاجز 51 جنيها لكل دولار خلال تعاملات اليوم الاثنين في بنوك مقارنة ببداية التعاملات اليوم، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية. وبذلك يسجل الدولار مستوى تاريخيا جديدا لأول مرة.

سعر الدولار في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.92 جنيه للشراء، و51.02 جنيه للبيع. بزيادة 7 قروش للشراء والبيع

بنك مصر: 50.92 جنيه للشراء، و51.02 جنيه للبيع. بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.91 جنيه للشراء، و51.01 جنيه للبيع بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.9 جنيه للشراء، و51 جنيها للبيع بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.95 جنيه للشراء بزيادة 7 قروش، و51.4 جنيه للبيع بزيادة 42 قرشا.

وللمزيد من متابعة كافة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه اضغط على اللينك التالي: اضغط هنا

سعر الدولار البنك الأهلي المصري أسعار الدولار سعر الدولار في البنوك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

لأول مرة.. الدولار يكسر حاجز الـ 51 جنيها خلال تعاملات اليوم في البنوك
طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد: أمطار ورياح والحرارة تصل لـ18 مئوية