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ارتفاع الدينار الكويتي وتراجع الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الاثنين

10:29 ص الإثنين 23 ديسمبر 2024

الريال السعودي

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كتبت- أمنية عاصم:

تباينت أسعار 6 عملات عربية الأوسع انتشارًا في التعاملات بين المصريين خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بتعاملات الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال التعاملات اليوم

سعر الدينار الكويتى: 164.35 جنيه للشراء، و 165.40 جنيه للبيع بزيادة قرش.

سعر الريال السعودي: 13.50 جنيه للشراء بتراجع جنيه، و 13.56 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.83 جنيه للشراء، و 13.87 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحرينى: 133.48 جنيه للشراء بتراجع قرشًا، و135.15 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

سعر الريال القطري: 12.90 جنيه للشراء بتراجع قرشًا، و 14.06 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش.

سعر الدينار الأردنى: 71.19 جنيه للشراء، و 71.88 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش.

وللمزيد من متابعة كافة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه اضغط على اللينك التالي: اضغط هنا

الدينار الكويتي الريال السعودي أسعار العملات العربية البنك الأهلي المصري
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