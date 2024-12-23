دراسة.. 12 بنكا مصريا ضمن أقوى 100 مصرف عربي في 2023 برأس مال 28.5 مليار دولار

كتبت- منال المصري:

أصدرت الأمانة العامة لإتحاد المصارف العربية دراسة تحليلية حول أقوي 100 بنكا عربيا على مستوى رأس المال في 2023 تضمنت 12 بما مصريا ضمن القائمة لتصبح مصر في المركز الثاني بعد الإمارات.

وأعلن الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، وفق بيان لاتحاد المصارف العربية اليوم، دخول 12 مصرف مصري ضمن قائمة أقوى 100 مصرف عربي من حيث رأس المال لعام 2023.

وترتيب المصارف المصرية بحسب رأس المال هي الأهلي المصري والأفريقي للاستيراد والتصدير، ومصر، والتجاري الدولي مصر، والعربي الأفريقي الدولي، وقطر الوطني – الأهلي، و HSBC مصر، وفيصل الإسلامي المصري، والإسكندرية، والكويت الوطني، وأبو ظبي الإسلامي، والمصري لتنمية الصادرات.

وبلغت قيمة رأس المال لهذه المصارف قرابة 28.5 مليار دولار كما بلغ مجموع الموجودات لهذه المصارف نحو 390.0 مليار دولار.

رأس المال

واحتل بنك الأهلي المصري المرتبة الأولى محلياً والمرتبة والـ17عربياً ضمن اللائحة من حيث رأس المال، وجاء البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير في المرتبة الثانية محلياً والـ20 عربياً، تلاه بنك مصر في المرتبة الثالثة محلياً والـ26 عربياً.

ويليهما البنك التجاري الدولي مصر في المرتبة الرابعة محلياً والـ41 عربياً، والبنك العربي الأفريقي الدولي في المرتبة الخامسة محلياً والـ45 عربياً.

وجاء بنك قطر الوطني – الأهلي في المرتبة السادسة محلياً والـ46 عربياً، وبنك HSBC – مصر في المرتبة السابعة محلياً والـ71 عربياً، وبنك فيصل الإسلامي المصري في المرتبة الثامنة محلياً والـ77 عربيا.

فيما جاءبنك الإسكندرية في المرتبة التاسعة عربياً والـ86 عربياً، وبنك الكويت الوطني في المرتبة العاشرة محلياً والـ92 عربياً، ومصرف أبو ظبي الإسلامي في المرتبة الـ11 محلياً والـ94 عربياً، وأخيراً البنك المصري لتنمية الصادرات في المرتبة الـ12 محلياً والـ 99 عربياً.

الأصول

فيما يخص الموجودات، احتل بنك الأهلي المصري المرتبة الأولى محلياً والمرتبة السادسة عربياً ضمن اللائحة، تلاه بنك مصر في المرتبة الثانية محلياً والـ11 عربياً.

وجاء البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير في المرتبة الثالثة محلياً والـ39 عربياً، ثم البنك التجاري الدولي مصر في المرتبة الرابعة محلياً والـ40 عربياً، ثم بنك قطر الوطني – الأهلي في المرتبة الخامسة محلياً والـ43 عربياً، والبنك العربي الأفريقي الدولي في المرتبة السادسة محلياً والـ49 عربياً.

وبنك HSBC – مصر جاء في المرتبة السابعة محلياً والـ72 عربياً، وبنك فيصل الإسلامي المصري في المرتبة الثامنة محلياً والـ82 عربياً، ومصرف أبو ظبي الإسلامي في المرتبة التاسعة محلياً والـ84 عربياً.

واحتل بنك الإسكندرية في المرتبة العاشرة عربياً والـ85 عربياً، وبنك الكويت الوطني في المرتبة الـ11 محلياً والـ92 عربياً، وأخيراً البنك المصري لتنمية الصادرات في المرتبة الـ12 محلياً والـ 98 عربياً.

وأظهرت البيانات المتضمنة أقوى 100 مصرف عربي من حيث رأس المال، أن مجموع رأس المال الأساسي لهذه المصارف قد بلغ نحو 451.9 مليار دولار.

فيما بلغت موجوداتها نحو 4.2 ترليون دولار وقد سجلت الإمارات العربية المتحدة أكبر عدد من المصارف العربية ضمن لائحة أقوى مئة مصرف.

وبدخول 18 مصرفاً إماراتياً فيها، تلتها مصر (12 مصرفاً)، فالسعودية (11 مصرفاً)، فالبحرين والأردن (9 مصارف لكل منهما)، فقطر والمغرب (8 مصارف لكل منهما)، فالكويت وسلطنة عُمان (7 مصارف لكل منها)، فتونس (6 مصارف)، فلبنان والجزائر (مصرفين لكا منهما)، ففلسطين (مصرف واحد).

ودخل 21 مصرفاً إسلامياً عربياً ضمن قائمة أقوى 100 مصرف عربي بحسب رأس المال الأساسي لعام 2022، توزعت بين الدول العربية على الشكل التالي أربعة مصارف لكل من قطر والسعودية، ثلاثة مصارف من كل من الكويت والإمارات والبحرين، ومصرفين من مصر، ومصرف واحد من كل من والأردن وسلطنة عُمان.