ارتفاع أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه اليوم الأحد

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار 6 عملات عربية الأوسع انتشارًا في التعاملات بين المصريين خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال التعاملات اليوم

سعر الدينار الكويتى: 164.35 جنيه للشراء، بزيادة 22 قرشا، و 165.39 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشا.

سعر الريال السعودي: 13.51 جنيه للشراء، و 13.56 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.83 جنيه للشراء، و 13.87 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 133.49 جنيه للشراء، و135.14 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 12.91 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و 13.98 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش.

سعر الدينار الأردنى: 71.19 جنيه للشراء، بزيادة 7 قروش، و 71.96 جنيه للبيع، بزيادة 25 قرشا.

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