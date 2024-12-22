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ارتفع في بنكين.. سعر الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات الأحد

10:00 ص الأحد 22 ديسمبر 2024

سعر الدولار

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كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار في بنكين، ببداية تعاملات اليوم الأحد، بينما استقر في 8 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.86 جنيه للشراء، و50.96 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.86 جنيه للشراء، و50.96 جنيه للبيع.

بنك البركة: 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50.88 جنيه للشراء، و50.98 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.87 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 50.86 جنيه للشراء، و50.96 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.86 جنيه للشراء، و50.96 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.89 جنيه للشراء، و50.98 جنيه للبيع.

وللمزيد من متابعة كافة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه اضغط على اللينك التالي: اضغط هنا

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