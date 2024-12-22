ارتفع في بنكين.. سعر الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات الأحد
كتبت- دينا كرم:
ارتفع سعر الدولار في بنكين، ببداية تعاملات اليوم الأحد، بينما استقر في 8 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع.
بنك مصر: 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 50.86 جنيه للشراء، و50.96 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 50.86 جنيه للشراء، و50.96 جنيه للبيع.
بنك البركة: 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 50.88 جنيه للشراء، و50.98 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 50.87 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 50.86 جنيه للشراء، و50.96 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 50.86 جنيه للشراء، و50.96 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.89 جنيه للشراء، و50.98 جنيه للبيع.
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